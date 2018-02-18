Поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершены
Поисковые работы, проводимые пожарно-спасательными подразделениями, в зоне авиакатастрофы с Ан-148 завершены. Соответствующий акт подписан представителями МЧС РФ, СКР и МАК.
Информация об окончании операции около Раменского в Московской области появилась от руководителя регионального главка МЧС Сергея Полетыкина. Глава ведомства Владимир Пучков выдал указ о поэтапном выводе сил из зоны ЧП.
Ранее эксперты рассекретили последние слова летчиков с разбившегося самолета. Лайнер потерпел крушение днем 11 февраля. На борту, направляющемся в Орск из Москвы, находились 71 человек. Не выжил никто. В числе погибших 3 детей.
Информация об окончании операции около Раменского в Московской области появилась от руководителя регионального главка МЧС Сергея Полетыкина. Глава ведомства Владимир Пучков выдал указ о поэтапном выводе сил из зоны ЧП.
Ранее эксперты рассекретили последние слова летчиков с разбившегося самолета. Лайнер потерпел крушение днем 11 февраля. На борту, направляющемся в Орск из Москвы, находились 71 человек. Не выжил никто. В числе погибших 3 детей.
Автор: Нина Лукашева