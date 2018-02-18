Участники марша в Киеве требуют отставки Порошенко
В Киеве развернулся масштабный марш, участники которого требуют отправить Петра Порошенко в отставку. В большинстве своем в акциях участвуют сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Чтобы следить за порядком, для наблюдения за процессом к местам проведения митингов прибыли порядка 3 тысяч представителей Нацполиции и Нацгвардии, что подтверждают сообщения на страницах ведомств в сети Facebook. Также организовываются профилактические мероприятия, включающие проверку документов, а также личных вещей. Кроме того, в Киеве на дежурстве находятся взрывотехники и местные кинологи, что требуется для обеспечения безопасности.
Ранее Сергей Яровой, занимающий должность замглавы МВД Украины, сообщал, что на воскресенье, 18 февраля, в столице намечено несколько крупных митингов. В сумме участниками таких мероприятий могут стать порядка 12 тысяч украинцев. В рамках марша участники акций протеста требуют отставки Порошенко, а также организации полноценных перевыборов в Верховную раду.
Чтобы следить за порядком, для наблюдения за процессом к местам проведения митингов прибыли порядка 3 тысяч представителей Нацполиции и Нацгвардии, что подтверждают сообщения на страницах ведомств в сети Facebook. Также организовываются профилактические мероприятия, включающие проверку документов, а также личных вещей. Кроме того, в Киеве на дежурстве находятся взрывотехники и местные кинологи, что требуется для обеспечения безопасности.
Ранее Сергей Яровой, занимающий должность замглавы МВД Украины, сообщал, что на воскресенье, 18 февраля, в столице намечено несколько крупных митингов. В сумме участниками таких мероприятий могут стать порядка 12 тысяч украинцев. В рамках марша участники акций протеста требуют отставки Порошенко, а также организации полноценных перевыборов в Верховную раду.
Автор: Марина Вебер