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Motorola откажется от выпуска смартфонов Moto C и C Plus в 2018 году
Motorola, принадлежащая Lenovo, не намерена в 2018 году выпускать смартфоны Moto C и C Plus. Такого мнения придерживаются эксперты, отмечая, что в течение года состоится презентация таких устройств, как Moto E5, Moto G6, Moto X5 и Moto Z3, передает Gizmo.

Motorola откажется от выпуска смартфонов Moto C и C Plus в 2018 году

Кроме того, в Сети появились и некоторые подробности о новых разработках Motorola. В частности, телефоны серии Moto E, которые, вероятно, будут включать Moto E5, Moto E5 Plus и Moto E5 Play, получат базовые спецификации и батарею большой емкости, а Moto X5 может оказаться флагманом. Телефоны серии Moto Z, такие как Z3 Play и Z3 Force, станут поставляться с футуристическими технологиями, поддерживая аксессуары MotoMods вместе с флагманскими спецификациями.

Moto E5 будет поставляться с 5-дюймовым дисплеем и процессором MediaTek. Moto G6 и G6 Plus, вероятно, получат 5,93-дюймовый экран с поддержкой FHD +, в то время как G6 Play оснастят обычным 5,7-дюймовым HD-дисплеем. G6 и G6 Plus могут, соответственно, оснащаться чипсетами Snapdragon 630 и 450, тогда как низкобюджетный G6 Play будет поставляться с Snapdragon 430. По слухам, G6, G6 Plus и G6 Play стоят около 265, 235 и 187 долларов.

Ожидается, что Moto X5 будет иметь полноценный полноэкранный дизайн как у iPhone X, а Z3 и Z3 Play поступят с 6-дюймовым экраном с форматным соотношением сторон 18: 9. Предполагается, что появится третья модель Moto Z3, которая может содержать расширенные спецификации, такие как Snapdragon 845 и более высокое разрешение. Совершенно очевидно, что все модели Z3 будут включать поддержку аксессуаров MotoMods.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 13:49
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