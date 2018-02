Motorola откажется от выпуска смартфонов Moto C и C Plus в 2018 году

Кроме того, в Сети появились и некоторые подробности о новых разработках Motorola. В частности, телефоны серии Moto E, которые, вероятно, будут включать Moto E5, Moto E5 Plus и Moto E5 Play, получат базовые спецификации и батарею большой емкости, а Moto X5 может оказаться флагманом. Телефоны серии Moto Z, такие как Z3 Play и Z3 Force, станут поставляться с футуристическими технологиями, поддерживая аксессуары MotoMods вместе с флагманскими спецификациями.Moto E5 будет поставляться с 5-дюймовым дисплеем и процессором MediaTek. Moto G6 и G6 Plus, вероятно, получат 5,93-дюймовый экран с поддержкой FHD +, в то время как G6 Play оснастят обычным 5,7-дюймовым HD-дисплеем. G6 и G6 Plus могут, соответственно, оснащаться чипсетами Snapdragon 630 и 450, тогда как низкобюджетный G6 Play будет поставляться с Snapdragon 430. По слухам, G6, G6 Plus и G6 Play стоят около 265, 235 и 187 долларов.Ожидается, что Moto X5 будет иметь полноценный полноэкранный дизайн как у iPhone X, а Z3 и Z3 Play поступят с 6-дюймовым экраном с форматным соотношением сторон 18: 9. Предполагается, что появится третья модель Moto Z3, которая может содержать расширенные спецификации, такие как Snapdragon 845 и более высокое разрешение. Совершенно очевидно, что все модели Z3 будут включать поддержку аксессуаров MotoMods.