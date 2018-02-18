Знаменитый рэпер Серега переехал в Россию для участия в новом проекте
Знаменитый белорусский и украинский рэп-исполнитель Серега, известный своим легендарным хитом «Черный бумер», переехал в Россию. Он стал экспертом в проекте «Взвешенные люди».
Речь идет о четвертой части телешоу. Концепция проекта осталась прежней: 18 человек, страдающих от ожирения, сбрасывают лишние килограммы под чутким контролем профильных специалистов. При этом состав экспертов претерпел изменения. Ведущей стала Анфиса Чехова, а тренером - рэпер Серега. По словам музыканта, он не сразу дал согласие на участие в проекте. Причиной этого стал слишком жесткий формат. Однако вскоре артист понял, что у него есть наработки, которые могли бы принести пользу участникам.
По словам Сереги, он давно увлекается наукой, а с минувшего года занимается проектом по разработке самых легкоусвояемых рационов на Земле. Исследования проводятся на базе Медицинского университета имени Сеченова. Это и подтолкнуло музыканта к решению попробовать себя в качестве эксперта шоу. Участников шоу поместили в жесткие рамки. Один из самых полных мужчин лишь за месяц потерял 30 килограммов. Тренировки порой начинались в 4 часа утра и длились до вечера. Чтобы было легче переносить экстремальные нагрузки, музыкант разрабатывал для каждого индивидуальный план. Съемки шоу проходили в Сочи, проживали участники и ведущие на базе Олимпийского городка.
Стоит отметить, что рэпер Серега сильно изменился в последнее время. Тело артиста покрылось кубиками мышц, а сам он стал выглядеть как брутальный атлет. При этом певец ведет здоровый образ жизни. Известный музыкант признался, что намерен разработать план правильного питания на российских спортсменов, чтобы им не приходилось прибегать к употреблению допинга.
К слову, ранее Серега «заминировал» самолет.
Речь идет о четвертой части телешоу. Концепция проекта осталась прежней: 18 человек, страдающих от ожирения, сбрасывают лишние килограммы под чутким контролем профильных специалистов. При этом состав экспертов претерпел изменения. Ведущей стала Анфиса Чехова, а тренером - рэпер Серега. По словам музыканта, он не сразу дал согласие на участие в проекте. Причиной этого стал слишком жесткий формат. Однако вскоре артист понял, что у него есть наработки, которые могли бы принести пользу участникам.
По словам Сереги, он давно увлекается наукой, а с минувшего года занимается проектом по разработке самых легкоусвояемых рационов на Земле. Исследования проводятся на базе Медицинского университета имени Сеченова. Это и подтолкнуло музыканта к решению попробовать себя в качестве эксперта шоу. Участников шоу поместили в жесткие рамки. Один из самых полных мужчин лишь за месяц потерял 30 килограммов. Тренировки порой начинались в 4 часа утра и длились до вечера. Чтобы было легче переносить экстремальные нагрузки, музыкант разрабатывал для каждого индивидуальный план. Съемки шоу проходили в Сочи, проживали участники и ведущие на базе Олимпийского городка.
Стоит отметить, что рэпер Серега сильно изменился в последнее время. Тело артиста покрылось кубиками мышц, а сам он стал выглядеть как брутальный атлет. При этом певец ведет здоровый образ жизни. Известный музыкант признался, что намерен разработать план правильного питания на российских спортсменов, чтобы им не приходилось прибегать к употреблению допинга.
К слову, ранее Серега «заминировал» самолет.
Автор: Нина Лукашева