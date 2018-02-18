В Москве женщина скончалась из-за селфи в ванной
Москвичка скончалась от смертельного поражения электрическим током во время селфи в ванной. Гаджет в момент трагедии стоял на зарядке.
Инцидент случился 7 февраля, однако известно о нем стало только сегодня. Женщина принимала ванну и в какой-то момент решила сделать селфи. Взяла устройство мыльными руками и выронила гаджет в воду. Тело погибшей москвички обнаружил ее сын. Он был встревожен тем, что мать находится в ванной слишком долго и не отзывается. Молодой человек взломал дверь. Мать лежала без признаков жизни, а на ее груди находился телефон.
Сын вызвал службу скорой помощи. Приехавшие медики констатировали смерть 42-летней женщины.
Инцидент случился 7 февраля, однако известно о нем стало только сегодня. Женщина принимала ванну и в какой-то момент решила сделать селфи. Взяла устройство мыльными руками и выронила гаджет в воду. Тело погибшей москвички обнаружил ее сын. Он был встревожен тем, что мать находится в ванной слишком долго и не отзывается. Молодой человек взломал дверь. Мать лежала без признаков жизни, а на ее груди находился телефон.
Сын вызвал службу скорой помощи. Приехавшие медики констатировали смерть 42-летней женщины.
Автор: Нина Лукашева