Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к мужу
В конце января американский президент Дональд Трамп высказался Конгрессу, что основными принципами демократической власти, является вера и семейные ценности, на что поднялись все находящиеся в зале, исключая Меланию Трамп. Так первая леди продемонстрировала нежелание принимать сторону супруга Трампа, по причине его большого количества измен.
На данный момент американские журналисты заинтересованы в выяснении пикантных подробностей романа актрисы эротических фильмов Сторми Дэниелс с Дональдом Трампом. Как сообщается, романтические отношения у них возникли около 12 лет назад в то время, когда Мелания Трамп реабилитировалась после родов.
Семь лет назад Сторми Дэниелс старалась расказывать о взаимоотношениях с президентом США, но на сегодняшний день, за достойную плату, она предпочитает не упоминать о них в биографии.
Кроме вышеупомянутого случая, в определенного рода отношениях отметили около 20 женщин. Первая леди воздерживается от каких-либо комментариев продолжая демонстративно игнорировать Дональда Трампа на публике, отворачиваясь от него в знак неприязни. Примечательно, что она не ездит с президентом в поездки делового характера, а старается заниматься своими делами.
На данный момент американские журналисты заинтересованы в выяснении пикантных подробностей романа актрисы эротических фильмов Сторми Дэниелс с Дональдом Трампом. Как сообщается, романтические отношения у них возникли около 12 лет назад в то время, когда Мелания Трамп реабилитировалась после родов.
Семь лет назад Сторми Дэниелс старалась расказывать о взаимоотношениях с президентом США, но на сегодняшний день, за достойную плату, она предпочитает не упоминать о них в биографии.
Кроме вышеупомянутого случая, в определенного рода отношениях отметили около 20 женщин. Первая леди воздерживается от каких-либо комментариев продолжая демонстративно игнорировать Дональда Трампа на публике, отворачиваясь от него в знак неприязни. Примечательно, что она не ездит с президентом в поездки делового характера, а старается заниматься своими делами.
Автор: Богданова Ярослава