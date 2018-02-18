В Нижнем Новгороде парочка занялась сексом прямо в вагоне метро
В Нижнем Новгороде влюбленная парочка занялась сексом непосредственно в вагоне метро. Молодых людей нисколько не смутил тот факт, что за ними в тот момент наблюдали другие пассажиры, находившиеся в поезде.
По словам очевидцев, инцидент имел место 14 февраля, в День всех влюбленных. Парочка села в самый угол вагона, где и вступила в интимную близость. Некоторые происходящее снимали на видео, но любовников это не смущало, как и десятки наблюдателей и пассажиры, находящиеся на станциях метрополитена. Молодые люди не торопились и даже успели сменить несколько поз, и большинство присутствующих пытались не обращать на них внимания. Не уточняется, предпринимал ли кто-либо попытки сделать влюбленным замечание относительно их поведения в общественном месте.
Впрочем, не все пользователи Сети верят, что видео “оригинальное”, обращая внимание на то, что в начальной версии ролик уже был цензурирован. Некоторые предположили, что таким образом кто-то просто решил разыграть зрителей. Неизвестно, отреагировали ли на инцидент стражи порядка.
По словам очевидцев, инцидент имел место 14 февраля, в День всех влюбленных. Парочка села в самый угол вагона, где и вступила в интимную близость. Некоторые происходящее снимали на видео, но любовников это не смущало, как и десятки наблюдателей и пассажиры, находящиеся на станциях метрополитена. Молодые люди не торопились и даже успели сменить несколько поз, и большинство присутствующих пытались не обращать на них внимания. Не уточняется, предпринимал ли кто-либо попытки сделать влюбленным замечание относительно их поведения в общественном месте.
Впрочем, не все пользователи Сети верят, что видео “оригинальное”, обращая внимание на то, что в начальной версии ролик уже был цензурирован. Некоторые предположили, что таким образом кто-то просто решил разыграть зрителей. Неизвестно, отреагировали ли на инцидент стражи порядка.
Автор: Марина Вебер