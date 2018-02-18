В Ростове-на-Дону загорелся Ботанический сад
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 18 февраля, загорелся Ботанический сад. Пожар начался в переулке Ботаническом. Со слов горожан, распространение огня было стремительным.
По предварительной информации, в Советском районе загорелась деревянная постройка, расположенная в непосредственной близости с Ботаническим садом. Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. Звонок о возгорании поступил в МЧС в 12.00. Спустя 18 минут пожар был локализован, а в 12 часов 29 минут - полностью ликвидирован.
В происшествии никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 10 спасателей и 3 единицы специализированной техники. В причинах возгорания разбираются пожарные дознаватели.
Между тем ранее в Ростове вспыхнул и сгорел дотла Mercedes.
По предварительной информации, в Советском районе загорелась деревянная постройка, расположенная в непосредственной близости с Ботаническим садом. Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. Звонок о возгорании поступил в МЧС в 12.00. Спустя 18 минут пожар был локализован, а в 12 часов 29 минут - полностью ликвидирован.
В происшествии никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 10 спасателей и 3 единицы специализированной техники. В причинах возгорания разбираются пожарные дознаватели.
Между тем ранее в Ростове вспыхнул и сгорел дотла Mercedes.
Автор: Нина Лукашева