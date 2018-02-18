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В Башкирии на перекрестке столкнулась иномарка и полицейский УАЗ
В Башкирии на пересечении двух улиц столкнулись легковое транспортное средство и полицейский автомобиль УАЗ. По предварительной информации, одного человека пришлось госпитализировать из-за получения серьезных травм.

В Башкирии на перекрестке столкнулась иномарка и полицейский УАЗ


Инцидент произошел в ночь на сегодня в Мелеузе. Очевидцы в локальном сегменте социальных сетей обнародовали несколько снимков с места происшествия, на которых можно заметить, что автомобиль Lifan получил серьезные повреждения. Также известно, что столкновение произошло во время поворота иномарки налево. В тот же момент из-за поворота выехал УАЗ. После удара обе машины вынесло на встречную полосу. По поводу того, как авария отразилась на движении по городу, пока ничего неизвестно.

В результате аварии серьезно пострадал водитель автомобиля Lifan, который был сам в салоне транспортного средства. Удар пришелся на фронтальную часть транспортного средства, ввиду чего было полностью разбито лобовое стекло. По словам очевидцев, водителя иномарки пришлось доставать из разбитой машины при помощи специальной техники. Точные сведения о причинах ДТП пока обнародованы не были.

Автор: Махов Артем
Вчера, 16:40
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