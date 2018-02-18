Из-за болезни пассажира в Новосибирске экстренно сел самолет
В аэропорту Новосибирска экстренную посадку совершил рейсовый самолет, причиной чему послужила болезнь пассажира. Отмечается, что судно принадлежало перевозчику “Уральские авиалинии”.
Инцидент имел место в воскресенье, 18 февраля, когда совершавший рейс U6 300 самолет вынужден был пойти на незапланированную посадку. В пресс-ведомстве “Уральских авиалиний” уточнили, что причиной такой ситуации стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров воздушного судна. Предварительно, у гражданина начало колоть в области сердца. Как только лайнер приземлился в Новосибирске, мужчине была оперативно оказана первая помощь. Было принято решение снять пассажира с рейса в целях безопасности и доставить его в больницу для более тщательного осмотра.
Согласно предоставленным данным, рейс U6 300 незначительно отклонился от актуального графика из-за инцидента с пассажиром. Как только вопрос оказался решен, пилоты подняли самолет в небо и отправились по изначально выбранному маршруту.
Инцидент имел место в воскресенье, 18 февраля, когда совершавший рейс U6 300 самолет вынужден был пойти на незапланированную посадку. В пресс-ведомстве “Уральских авиалиний” уточнили, что причиной такой ситуации стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров воздушного судна. Предварительно, у гражданина начало колоть в области сердца. Как только лайнер приземлился в Новосибирске, мужчине была оперативно оказана первая помощь. Было принято решение снять пассажира с рейса в целях безопасности и доставить его в больницу для более тщательного осмотра.
Согласно предоставленным данным, рейс U6 300 незначительно отклонился от актуального графика из-за инцидента с пассажиром. Как только вопрос оказался решен, пилоты подняли самолет в небо и отправились по изначально выбранному маршруту.
Автор: Марина Вебер