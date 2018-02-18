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СМИ: Под картиной Пабло Пикассо обнаружен пейзаж другого художника
В СМИ появилась информация, что под одним из шедевров Пабло Пикассо обнаружен пейзаж, написанный неизвестным студентом-художником. Речь идет о холсте «Нищенка, сидящая на корточках» (La Misereuse Accroupie).

СМИ: Под картиной Пабло Пикассо обнаружен пейзаж другого художника


Информация появилась от журналистов «Би-би-си». Сообщается, что под картиной Пикассо находится пейзаж с видами на Барселону. Обнаружить второе изображение удалось исследователям из США. Для этого они применили совершенно новую технологию. Пейзаж был написан каталонским студентом. Не исключено, что Пикассо, создавая полотно, повернул пейзаж на 90 градусов и изменил очертания холмов, превратив их в спину женщины.

По словам ученых, они использовали для изучения работы Пикассо рентгенофлуоресцентный анализ, благодаря которому смогут более точно устанавливать даты и места написания разных картин.

Автор: Нина Лукашева
Вчера, 16:20
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