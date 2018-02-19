Сегодня Витас отмечает 39-й день рождения
Сегодня певец Витас отмечает свой 39-й день рождения. Виталий Владасович Грачев, выступающий под соответствующим псевдонимом, получил большую популярность в начале 2000-х благодаря уникальным образам и вокальным данным.
Виталий Грачев родился в Латвии в городе Даугавпилсе. Спустя некоторое время его семья переехала в Одессу, где будущий певец пошел в школу и начал заниматься вокалом. В раннем возрасте его заметил уже успешный на тот момент продюсер Сергей Пудковин, который и придумал проект под названием «Витас».
Первым хитом молодого исполнителя стал трек «Опера №2». Многие телезрители, посмотревшие клип, в котором Витас разбивает голосом банку с водой, действительно поверили в его способности. Также в прессе начали появляться «утки» по поводу того, что артист удалил свои собственные гланды, заменив их электронными протезами. С этого времени Витас неоднократно становился финалистом фестиваля «Песня года», выступая на одной сцене с самыми известными артистами России.
Всего в дискографии Витаса более 10 альбомов и масса клипов. В настоящее время он гастролирует по Азии и снимается в фильмах. В России он занимается собственным бизнесом, стараясь тщательно скрывать свою личную жизнь.
Виталий Грачев родился в Латвии в городе Даугавпилсе. Спустя некоторое время его семья переехала в Одессу, где будущий певец пошел в школу и начал заниматься вокалом. В раннем возрасте его заметил уже успешный на тот момент продюсер Сергей Пудковин, который и придумал проект под названием «Витас».
Первым хитом молодого исполнителя стал трек «Опера №2». Многие телезрители, посмотревшие клип, в котором Витас разбивает голосом банку с водой, действительно поверили в его способности. Также в прессе начали появляться «утки» по поводу того, что артист удалил свои собственные гланды, заменив их электронными протезами. С этого времени Витас неоднократно становился финалистом фестиваля «Песня года», выступая на одной сцене с самыми известными артистами России.
Всего в дискографии Витаса более 10 альбомов и масса клипов. В настоящее время он гастролирует по Азии и снимается в фильмах. В России он занимается собственным бизнесом, стараясь тщательно скрывать свою личную жизнь.
Автор: Махов Артем