В Уфе пропала без вести 15-летняя девочка
В Уфе два дня назад пропала без вести 15-летняя девочка. Школьница была в гостях у бабушки и исчезла по дороге домой.
Правоохранители приступили к розыску ребенка. Известно, что девочка перестала выходить на связь 16 февраля. Около половины двенадцатого вечера она ушла от бабушки, с тех пор о местонахождении юной уфимки ничего не известно.
Девочка имеет особую примету, она щурится, поскольку имеет проблемы со зрением. Рост школьницы около 150 см, у нее плотное телосложение, длинные темно-русые волосы. Из одежды на ней был короткий синий пуховик, а также черные легинсы и серая вязаная шапка, на ногах - черные зимние кроссовки с белым мехом. Была в прямоугольных очках.
Сообщить о местонахождении пропавшей девочки можно в ближайшее отделение полиции.
Ранее в Уфе пропала студентка из медицинского университета.
Правоохранители приступили к розыску ребенка. Известно, что девочка перестала выходить на связь 16 февраля. Около половины двенадцатого вечера она ушла от бабушки, с тех пор о местонахождении юной уфимки ничего не известно.
Девочка имеет особую примету, она щурится, поскольку имеет проблемы со зрением. Рост школьницы около 150 см, у нее плотное телосложение, длинные темно-русые волосы. Из одежды на ней был короткий синий пуховик, а также черные легинсы и серая вязаная шапка, на ногах - черные зимние кроссовки с белым мехом. Была в прямоугольных очках.
Сообщить о местонахождении пропавшей девочки можно в ближайшее отделение полиции.
Ранее в Уфе пропала студентка из медицинского университета.
Автор: Нина Лукашева