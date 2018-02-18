Певцу и композитору Юрию Антонову исполняется 73 года
В понедельник, 19 февраля, свое 73-летие отмечает отечественный артист, композитор и музыкант Юрий Антонов. На свет отечественный деятель культуры появился еще в далеком 1945 году.
Родился Антонов в Ташкенте, но затем перебрался в Беларусь, окончив музыкальное училище по двум специальностям. Работал в местной филармонии, а в 1969 году присоединился к коллективу “Поющие гитары”, выступая сперва в качестве клавишника, а затем и на месте солиста. В 1971 композитор решил переехать в Москву, продолжая в этот период не только писать новые композиции, но и исполнять их.
В последующие годы деятельность Антонова была более чем активной, от выступал, записывал новые альбомы, принимал участие в творческих концертах. Его аудиоработы нередко были использованы в качестве саундтреков для известных кинокартин. За свои многочисленные и выдающиеся заслуги композитор был удостоен целого перечня премий и наград. Даже сейчас, несмотря на свой солидный возраст, Юрий Антонов продолжает вести творческую деятельность и даже появляться на сцене.
Родился Антонов в Ташкенте, но затем перебрался в Беларусь, окончив музыкальное училище по двум специальностям. Работал в местной филармонии, а в 1969 году присоединился к коллективу “Поющие гитары”, выступая сперва в качестве клавишника, а затем и на месте солиста. В 1971 композитор решил переехать в Москву, продолжая в этот период не только писать новые композиции, но и исполнять их.
В последующие годы деятельность Антонова была более чем активной, от выступал, записывал новые альбомы, принимал участие в творческих концертах. Его аудиоработы нередко были использованы в качестве саундтреков для известных кинокартин. За свои многочисленные и выдающиеся заслуги композитор был удостоен целого перечня премий и наград. Даже сейчас, несмотря на свой солидный возраст, Юрий Антонов продолжает вести творческую деятельность и даже появляться на сцене.
Автор: Марина Вебер