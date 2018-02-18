За утро на набережных Петербурга случилось несколько аварий
Утром 18 февраля в Невском районе города Санкт-Петербурга по Октябрьской набережной около 42 дома остановлено движение авто из-за дорожно-транспортного происшествия. По данным свидетелей, в связи с ухудшением дороги из-за корки льда, в результате столкновения двух авто одного из них отбросило в сторону, попутно снеся бетонный столб.
Тем же утром ближе к 11 часам по Кутузовской набережной рядом с 26 домом иномарка Renault Duster, также в связи с погодными условиями влетела в фонарный столб, едва ли не сложившись пополам.
В местах ДТП находятся сотрудники дорожно-транспортной службы. Данных о получивших травмы от происшествий пока нет.
Тем же утром ближе к 11 часам по Кутузовской набережной рядом с 26 домом иномарка Renault Duster, также в связи с погодными условиями влетела в фонарный столб, едва ли не сложившись пополам.
В местах ДТП находятся сотрудники дорожно-транспортной службы. Данных о получивших травмы от происшествий пока нет.
Автор: Богданова Ярослава