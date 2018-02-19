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Путешественники из Чехии объехали полмира на «Жигулях»
Два друга-путешественника из Чехии объехали на советских «Жигулях» полмира. Выбор пал на знаменитую «копейку» благодаря ее доступной цене.

Путешественники из Чехии объехали полмира на «Жигулях»


Бюджет чешских туристов был ограничен, поэтому пришлось остановиться на 42-летней легковушке от ВАЗ. На «Жигулях» путешественники объехали буквально полмира. Они побывали в России, Азии, Европе, Центральной и Южной Америке. Молодые люди учли, что сервисные услуги для «копейки» они могли получить в разных странах, да и запчасти купить к этой модели не составляло особого труда. Впрочем, путешественники решили подстраховаться и взяли с собой практически все запасные комплектующие. Поместили их в багажник, поскольку в самой модели деталей не очень много, они поместились в половине отделения.

Автомобиль был куплен по объявлению. Туристы вначале составили подробный план, благодаря нему им удалось сэкономить время и вернуться домой на месяц раньше. Вначале путешественники отправились на восток. Через океан машину перевозили в контейнере на корабле. Из Владивостока в Америку через Тихий океан. Транспортировка авто заняла два месяца. Сами энтузиасты в это время совершили авиаперелет и даже успели погостить у приятеля в Японии. Из Южной Америки в Европу плыли уже на специальном корабле.

Машина не очень хорошо показывала себя на больших высотах, поэтому трассы приходилось подбирать именно под «Жигули». Впрочем, впечатления от отдыха на «копейке» оказались очень хорошими. В разных регионах путешественников встречали с радостью, а Америке интересовались, есть ли в машине кондиционер.

На своем первом путешествии энтузиасты останавливаться не планируют. Сейчас они читают лекции о своей поездке по миру. Таким образом, они намерены заработать деньги на новое приключение. Планов у молодых людей - масса. Единственное в чем они признаются - повторять уже пройденный путь больше не хотят.

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 01:00
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