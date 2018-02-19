Путешественники из Чехии объехали полмира на «Жигулях»

Бюджет чешских туристов был ограничен, поэтому пришлось остановиться на 42-летней легковушке от ВАЗ. На «Жигулях» путешественники объехали буквально полмира. Они побывали в России, Азии, Европе, Центральной и Южной Америке. Молодые люди учли, что сервисные услуги для «копейки» они могли получить в разных странах, да и запчасти купить к этой модели не составляло особого труда. Впрочем, путешественники решили подстраховаться и взяли с собой практически все запасные комплектующие. Поместили их в багажник, поскольку в самой модели деталей не очень много, они поместились в половине отделения.Автомобиль был куплен по объявлению. Туристы вначале составили подробный план, благодаря нему им удалось сэкономить время и вернуться домой на месяц раньше. Вначале путешественники отправились на восток. Через океан машину перевозили в контейнере на корабле. Из Владивостока в Америку через Тихий океан. Транспортировка авто заняла два месяца. Сами энтузиасты в это время совершили авиаперелет и даже успели погостить у приятеля в Японии. Из Южной Америки в Европу плыли уже на специальном корабле.Машина не очень хорошо показывала себя на больших высотах, поэтому трассы приходилось подбирать именно под «Жигули». Впрочем, впечатления от отдыха на «копейке» оказались очень хорошими. В разных регионах путешественников встречали с радостью, а Америке интересовались, есть ли в машине кондиционер.На своем первом путешествии энтузиасты останавливаться не планируют. Сейчас они читают лекции о своей поездке по миру. Таким образом, они намерены заработать деньги на новое приключение. Планов у молодых людей - масса. Единственное в чем они признаются - повторять уже пройденный путь больше не хотят.