Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Наука / Важно

Астероидные “капсулы времени” помогут объяснить зарождение жизни на Земле
Астероидные “капсулы времени” в состоянии помочь ученым понять, каким образом происходило зарождение жизни на Земле. Такие предположения выдвинул Николас Худ, являющийся сотрудником Технологического института Джорджии.

Астероидные “капсулы времени” помогут объяснить зарождение жизни на Земле

По мнению исследователей, выявление в астероидах молекул предоставляет человечеству максимально убедительные доказательства того, что подобные соединения присутствовали на Земле непосредственно до процесса образования жизни. Такие знания впоследствии помогут разобраться в событиях до и в ходе появления на планете всевозможных микроорганизмов и соединений, давших толчок развитию всего живого.

Даже сотрудники агентства NASA на протяжении десятилетий пытались анализировать соединения, выявленные астероидах и метеоритах. Работа экспертов фактически обеспечивает более четкое понимание того, что могло присутствовать в процессе создания непосредственно Земли.

Ранее, как сообщали общественности “Актуальные новости”, ученые рассказали о приближении к Земле гигантских размеров астероида.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 01:29
Читайте также
В Москве стали продавать квартиры за биткоины
В Туле на Масленицу огнеметом сожгли чучело
Билл Гейтс пожаловался на недостаточно высокие
"Молодежка ОНФ" организует "В армию на денек" для
Новое мощное интернет-оружие нашли на серверах GTA
В России как минимум половине аптек придется
«Евросеть» запускает свою систему обмена старых
В Подмосковье задерживаются электрички из-за
Путешественники из Чехии объехали полмира на
Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к
В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
В воскресенье в Казани зафиксировали
Добавление комментария
Последние новости
19.02, 13:51 Компания Ravean презентовала бюджетные перчатки с
19.02, 13:43 Ведьма Мерилин Керро намекнула на беременность в
19.02, 13:40 В Москве стали продавать квартиры за биткоины
19.02, 13:35 Впервые в стране расплатились фальшивой двухтысячной
19.02, 13:33 ВВС США выплатили хакерам 103 тысячи долларов
19.02, 13:25 В Туле на Масленицу огнеметом сожгли чучело
19.02, 13:17 Алексей Панин поделился видео со съемок фильма “Борщ”
19.02, 13:07 Компания Renault начнет производство нового кроссовера в
19.02, 12:52 Подводный флот России проводит учения в Тихом океане
19.02, 12:44 В Астрахани погибли два пенсионера от прорыва трубы с
19.02, 12:40 Ученые заявили, что слабоумие заразно
19.02, 12:30 Билл Гейтс пожаловался на недостаточно высокие налоги
19.02, 12:21 В Сети обнародовано видео баттла Гуфа и Птахи
19.02, 12:20 Ученые: Ночь опасна для молодоженов и любителей алкоголя
19.02, 12:07 Геймер обнаружил утраченную игру по фильму "Крепкий
19.02, 11:57 В Волгоградской области иномарка попала в ДТП с двумя
19.02, 11:53 На тестах замечен новый внедорожник Lada Xray
19.02, 11:45 Психологи рассказали о способах распознать злоумышленника
19.02, 11:37 "Молодежка ОНФ" организует "В армию на денек" для 2000
19.02, 11:28 В Санкт-Петербурге пьяный отец избил семимесячного сына