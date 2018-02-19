Астероидные “капсулы времени” помогут объяснить зарождение жизни на Земле
Астероидные “капсулы времени” в состоянии помочь ученым понять, каким образом происходило зарождение жизни на Земле. Такие предположения выдвинул Николас Худ, являющийся сотрудником Технологического института Джорджии.
По мнению исследователей, выявление в астероидах молекул предоставляет человечеству максимально убедительные доказательства того, что подобные соединения присутствовали на Земле непосредственно до процесса образования жизни. Такие знания впоследствии помогут разобраться в событиях до и в ходе появления на планете всевозможных микроорганизмов и соединений, давших толчок развитию всего живого.
Даже сотрудники агентства NASA на протяжении десятилетий пытались анализировать соединения, выявленные астероидах и метеоритах. Работа экспертов фактически обеспечивает более четкое понимание того, что могло присутствовать в процессе создания непосредственно Земли.
Ранее, как сообщали общественности “Актуальные новости”, ученые рассказали о приближении к Земле гигантских размеров астероида.
По мнению исследователей, выявление в астероидах молекул предоставляет человечеству максимально убедительные доказательства того, что подобные соединения присутствовали на Земле непосредственно до процесса образования жизни. Такие знания впоследствии помогут разобраться в событиях до и в ходе появления на планете всевозможных микроорганизмов и соединений, давших толчок развитию всего живого.
Даже сотрудники агентства NASA на протяжении десятилетий пытались анализировать соединения, выявленные астероидах и метеоритах. Работа экспертов фактически обеспечивает более четкое понимание того, что могло присутствовать в процессе создания непосредственно Земли.
Ранее, как сообщали общественности “Актуальные новости”, ученые рассказали о приближении к Земле гигантских размеров астероида.
Автор: Марина Вебер