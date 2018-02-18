Нюша совместным с супругом снимком поздравила поклонников с Прощённым воскресеньем
Нюша разместила в микроблоге Instagram совместный с супругом снимок, нежно прильнув губами к щеке возлюбленного. В посте к фотопубликации певица поздравила поклонников с Прощённым воскресеньем.
Менее чем за полчаса фотографию положительно оценили свыше 23 тысяч фолловеров. В комментариях многие из подписчиков Instagram удивились внешнему сходству на снимке Нюши и её супруга. Поклонники отметили гармоничность пары и пожелали им счастья, также поздравив в ответ с Прощённым воскресеньем.
Ранее фанаты упрекнули Нюшу в том, что она стала менее следить за собой после замужества.
Менее чем за полчаса фотографию положительно оценили свыше 23 тысяч фолловеров. В комментариях многие из подписчиков Instagram удивились внешнему сходству на снимке Нюши и её супруга. Поклонники отметили гармоничность пары и пожелали им счастья, также поздравив в ответ с Прощённым воскресеньем.
Ранее фанаты упрекнули Нюшу в том, что она стала менее следить за собой после замужества.
Автор: Воробьева Алина