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В дилерских центрах США появились BMW X2
В дилерских центрах США появился новый BMW X2. По информации от представителей бренда, стоимость автомобиля составит примерно 40 тысяч долларов в базовой модификации.

В дилерских центрах США появились BMW X2


BMW X2 на американском рынке получил силовой агрегат TwinPower Turbo на два литра при мощности в 228 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают стандартную коробку переключения передач Steptronic на 8 ступеней. В более дорогой версии используется мотор X2 xDrive28i и полноприводная система xDrive.

Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час примерно за 6,8 секунды. Также на рынке США представлена версия M Sport X, оснащенная турбированным силовым агрегатом на 2,9 литра. Автомобиль в данной вариации получил окрас Frozen Grey и колесные диски на 19 дюймов. Также стоит выделить и подвеску M Sport, работающую вместе с адаптивным круиз-контролем. Система позволяет подстроить режим движения под особенности дорожного покрытия.

В Европе продажи BMW X2 начнутся весной текущего года. По информации от представителей компании, транспортное средство ничем не будет отличаться от американской версии, однако получит дополнительную вариацию с передним приводом.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 02:59
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