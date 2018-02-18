“Саратовские авиалинии” опровергли слухи о просроченном медицинском заключении пилота Ан-148
Представители “Саратовских авиалиний” не подтвердили появившиеся в СМИ сведения о том, якобы один из пилотов Ан-148 отправился в рейс с просроченным медзаключением. Все необходимые для полета документы у члена экипажа находились в порядке.
Несколько дней назад массмедиа уведомляли общественность со ссылкой на личные источники о том, что командир Ан-148, рухнувшего на территории Подмосковья, не должен был в тот день отправляться в рейс. Причиной этому якобы стало то, что перед полетом он не прошел необходимую врачебную комиссию.
Впрочем, в “Саратовских авиалиниях”, комментируя вышеупомянутую информацию, уточнили, что слухи далеки от правды. Действительно, как и сообщали журналисты, заключение пилот получил в феврале, но не 2017 года, а 2018. Комиссию покойный проходил незадолго до трагичного инцидента в Волгограде.
Ранее также предоставлялись сведения о том, что в Подмосковье на официальной основе завершены все поисковые работы, проходившие непосредственно в зоне крушения Ан-148.
Несколько дней назад массмедиа уведомляли общественность со ссылкой на личные источники о том, что командир Ан-148, рухнувшего на территории Подмосковья, не должен был в тот день отправляться в рейс. Причиной этому якобы стало то, что перед полетом он не прошел необходимую врачебную комиссию.
Впрочем, в “Саратовских авиалиниях”, комментируя вышеупомянутую информацию, уточнили, что слухи далеки от правды. Действительно, как и сообщали журналисты, заключение пилот получил в феврале, но не 2017 года, а 2018. Комиссию покойный проходил незадолго до трагичного инцидента в Волгограде.
Ранее также предоставлялись сведения о том, что в Подмосковье на официальной основе завершены все поисковые работы, проходившие непосредственно в зоне крушения Ан-148.
Автор: Марина Вебер