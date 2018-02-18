Seat разработал новый кроссовер Tarraco
Испанский автопроизводитель Seat разработал новую модель - кроссовер Tarraco. Его соперниками на рынке будут кореец Hyundai Santa Fe и японец Nissan X-Trail.
Немецкие журналисты узнали, что название Tarraco было выбрано из других вариантов, например, Aranda или Avila. Автомобиль в своей основе будет иметь ту же платформу, что и Skoda Kodiaq. Новинка, скорее всего, получит стандартные силовые агрегаты, которые устанавливаются на многочисленные модели концерна VAG. Привод в стандартной комплектации будет на переднюю ось, предлагаемые трансмиссии: 6-ступенчатая механика, либо робот в качестве дополнительного оборудования. В дальнейшем возможны гибридные версии кроссовера.
Seat Tarraco начнут собирать в конце 2018 года в Германии. Дебют возможен на автосалоне в Женеве, который пройдет в первый месяц весны. Tarraco – старое название испанского города Таррагона с населением 130 тысяч человек.
Немецкие журналисты узнали, что название Tarraco было выбрано из других вариантов, например, Aranda или Avila. Автомобиль в своей основе будет иметь ту же платформу, что и Skoda Kodiaq. Новинка, скорее всего, получит стандартные силовые агрегаты, которые устанавливаются на многочисленные модели концерна VAG. Привод в стандартной комплектации будет на переднюю ось, предлагаемые трансмиссии: 6-ступенчатая механика, либо робот в качестве дополнительного оборудования. В дальнейшем возможны гибридные версии кроссовера.
Seat Tarraco начнут собирать в конце 2018 года в Германии. Дебют возможен на автосалоне в Женеве, который пройдет в первый месяц весны. Tarraco – старое название испанского города Таррагона с населением 130 тысяч человек.
Автор: Северов Андрей