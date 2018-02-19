Исследователи доказали уменьшение болевой восприимчивости от музыки
Исследователями Института когнитивных и неврологических наук им. Макса Планка в Лейпциге выяснено, что музыкальные тренажеры для фитнеса воздействуют на уровень чувствительности к боли у спортсмена. Немецкие специалисты в минувшем году создали спортивную, музыкальную программу Jymmin, способную в зависимости от прикладываемых тренирующимся усилий на тренажере, производить музыку разной тональности.
В результате спортсмен сам создает музыку в зависимости от движений. Такой способ фитнес-тренировок на прямую зависит от восприимчивости спортсменом болевых ощущений.
Таким образом, уже после 10 минут занятий спортом на таком тренажере болевой порог снижался приблизительно к 10%, а у кое-кого и до 50%. Первые эксперименты показали снижение восприимчивости к боли при спортивных нагрузках, но программа Jymmin подтвердила эффективность метода.
В результате спортсмен сам создает музыку в зависимости от движений. Такой способ фитнес-тренировок на прямую зависит от восприимчивости спортсменом болевых ощущений.
Таким образом, уже после 10 минут занятий спортом на таком тренажере болевой порог снижался приблизительно к 10%, а у кое-кого и до 50%. Первые эксперименты показали снижение восприимчивости к боли при спортивных нагрузках, но программа Jymmin подтвердила эффективность метода.
Автор: Богданова Ярослава