Instagram: Светлана Лобода попросила у всех прощения и ставила свечи
Светлана Лобода на своей странице в Instagram запустила некий «флеш-моб», опубликовав снимок из церкви и попросив у всех прощения. Фолловеры стали брать пример с певицы, в комментариях отмечая, что они её прощают и желают, чтобы и она их простила.
Некоторые поклонники даже назвали Светлану Лободу «святой» и сообщили, что не забывают молиться о ней каждый день. Сама же чёрно-белая публикация, на которой исполнительница запечатлена в православном религиозном помещении со свечами в руках, в течение 10 минут набрала свыше 9 тысяч отметок «Мне нравится» и около 100 комментариев, в основном с просьбами о прощении.
Ранее сообщалось о возможном срыве выступления Светланы Лободы на Ural Music Night.
Некоторые поклонники даже назвали Светлану Лободу «святой» и сообщили, что не забывают молиться о ней каждый день. Сама же чёрно-белая публикация, на которой исполнительница запечатлена в православном религиозном помещении со свечами в руках, в течение 10 минут набрала свыше 9 тысяч отметок «Мне нравится» и около 100 комментариев, в основном с просьбами о прощении.
Ранее сообщалось о возможном срыве выступления Светланы Лободы на Ural Music Night.
Автор: Воробьева Алина