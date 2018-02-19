Анджелина Джоли восхитила поклонников женственным образом в искрящемся платье
Облаченная в нежное искрящееся платье Анджелина Джоли покорила поклонников женственным образом. В таком наряде знаменитость посетила церемонию вручения премии Американского общества кинооператоров.
На вышеупомянутое мероприятие Анджелина Джоли пришла в достаточно необычном полупрозрачном платье, которое имело “воздушный” эффект и расшито блестками. Эксперты выяснили, что наряд принадлежит к коллекции весна-лето 2018 от ливанского дизайнера Эли Сааб. Дополняли внешность звезды уместные аксессуары в виде сережек и браслета, естественная укладка и умеренный макияж, поэтому в целом образ был сдержанным и женственным одновременно.
На церемонии Анджелина Джоли даже была удостоена награды, поскольку ее киноработа “Сначала они убили моего отца” затрагивает ряд важных социальных тем.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, в Сети появились сведения, что Джоли серьезно намерена в скором времени оставить актерскую карьеру ради участия в политической деятельности.
На вышеупомянутое мероприятие Анджелина Джоли пришла в достаточно необычном полупрозрачном платье, которое имело “воздушный” эффект и расшито блестками. Эксперты выяснили, что наряд принадлежит к коллекции весна-лето 2018 от ливанского дизайнера Эли Сааб. Дополняли внешность звезды уместные аксессуары в виде сережек и браслета, естественная укладка и умеренный макияж, поэтому в целом образ был сдержанным и женственным одновременно.
На церемонии Анджелина Джоли даже была удостоена награды, поскольку ее киноработа “Сначала они убили моего отца” затрагивает ряд важных социальных тем.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, в Сети появились сведения, что Джоли серьезно намерена в скором времени оставить актерскую карьеру ради участия в политической деятельности.
Автор: Марина Вебер