В Индии при взрыве газа на свадьбе погибли около 20 человек
В Индии при взрыве газа на свадьбе погибли 18 человек. Сведения о происшествии также были подтверждены в локальных правоохранительных органах.
Трагический инцидент произошел 16 февраля в небольшом городе Беавар. В ходе празднования свадьбы на кухне произошел взрыв бытового газа. Из-за этого здание, в котором проходило мероприятие, обрушилось. По приезду спасателей из-под завалов удалось достать тела девяти человек. Операция проходила на протяжении двух дней. В воскресенье спасатели достали еще девять трупов. Также на месте работают специалисты, выясняющие причины взрыва.
В ходе происшествия еще 18 человек получили различные травмы. По предварительным сведениям, шестеро из них уже были выписаны из стационара. Еще пять человек сейчас находятся в критическом состоянии. Представители местной администрации сообщили, что двое участников мероприятия могут находиться под завалами. Поисковая операция сейчас продолжается.
В локальной прессе сообщили, что в качестве компенсации семьям погибших будет выделено по 200 рупий. Помощь также получат и пострадавшие в результате инцидента. Точные сведения по поводу причин взрыва бытового газа пока отсутствуют.
Трагический инцидент произошел 16 февраля в небольшом городе Беавар. В ходе празднования свадьбы на кухне произошел взрыв бытового газа. Из-за этого здание, в котором проходило мероприятие, обрушилось. По приезду спасателей из-под завалов удалось достать тела девяти человек. Операция проходила на протяжении двух дней. В воскресенье спасатели достали еще девять трупов. Также на месте работают специалисты, выясняющие причины взрыва.
В ходе происшествия еще 18 человек получили различные травмы. По предварительным сведениям, шестеро из них уже были выписаны из стационара. Еще пять человек сейчас находятся в критическом состоянии. Представители местной администрации сообщили, что двое участников мероприятия могут находиться под завалами. Поисковая операция сейчас продолжается.
В локальной прессе сообщили, что в качестве компенсации семьям погибших будет выделено по 200 рупий. Помощь также получат и пострадавшие в результате инцидента. Точные сведения по поводу причин взрыва бытового газа пока отсутствуют.
Автор: Махов Артем