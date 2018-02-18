В Петербурге 29-летний мигрант избил сожительницу и напоил ее уксусом
В Санкт-Петербурге 29-летний мигрант жестоко избил свою сожительницу, после чего напоил девушку уксусом. Впоследствии потерпевшую доставили в НИИ им. Джанелидзе с рядом травм, а также химическими ожогами.
Согласно сведениям от СМИ, отмечен инцидент в Петербурге в ночь на 18 февраля. В одной из квартир, размещенных в доме по Северному проспекту, между 29-летним гражданином Таджикистана и его 24-летней сожительницей завязалась ссора. В процессе конфликта подозреваемый жестоко избил девушку, а затем силой напоил ее уксусом. Все могло бы закончиться хуже, однако потерпевшей удалось вырваться и выбежать на улицу. На гражданку обратили внимание прохожие, вызвавшие скорую помощь. В больнице у жительницы Петербурга выявили ряд серьезных травм, а также ожоги пищевода и полости рта.
Пострадавшей удалось рассказать о случившемся полиции, стражи порядка отправились по озвученному адресу, где и задержали злоумышленника. Сейчас проводится проверка, позже может приниматься процессуальное решение.
Согласно сведениям от СМИ, отмечен инцидент в Петербурге в ночь на 18 февраля. В одной из квартир, размещенных в доме по Северному проспекту, между 29-летним гражданином Таджикистана и его 24-летней сожительницей завязалась ссора. В процессе конфликта подозреваемый жестоко избил девушку, а затем силой напоил ее уксусом. Все могло бы закончиться хуже, однако потерпевшей удалось вырваться и выбежать на улицу. На гражданку обратили внимание прохожие, вызвавшие скорую помощь. В больнице у жительницы Петербурга выявили ряд серьезных травм, а также ожоги пищевода и полости рта.
Пострадавшей удалось рассказать о случившемся полиции, стражи порядка отправились по озвученному адресу, где и задержали злоумышленника. Сейчас проводится проверка, позже может приниматься процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер