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Миссия TESS отправится в космос в апреле
Миссия TESS отправится в космос в апреле. Представители NASA сообщили, что основной целью проекта станет выявление новых экзопланет, расположенных в относительной близости к Земле.

Миссия TESS отправится в космос в апреле


Transiting Exoplanet Survey Satellite будет оборудована собственной обсерваторией, которая сможет фиксировать даже самые отдаленные планеты в рамках Млечного пути. Для того чтобы найти небесные тела вне Солнечной системы, будет применяться метод транзита. По словам специалистов, обсерватория даст возможность наблюдать за более чем 200 тысячами звезд.

На спутник установят специальные модули с ПЗС-камерами разрешением в 16 миллионов пикселей. Аппарат будет в автономном режиме определять так называемую «зону обитания» в той или иной системе. Экзопланетами будут считаться небесные тела, имеющие визуальные признаки наличия кислорода в атмосфере и расположенные на определенном расстоянии от светила. Важным фактором при их выявлении будет являться температурный режим на поверхности.

Для того чтобы вывести «охотника за экзопланетами» на орбиту Земли, планируется использовать ракету SpaceX Falcon. Представители NASA отметили, что в случае хороших результатов тестов аппарат отправится в космос 16 апреля.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 04:30
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