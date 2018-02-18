В Оренбургской области нетрезвая мать во сне раздавила ребенка
В городе Орск, входящем в состав Оренбургской области, мать во сне раздавила своего ребенка. Как удалось выяснить сотрудникам органов правопорядка города, на момент случившегося женщина находилась в нетрезвом состоянии.
В ходе следствия удалось выяснить, что в день случившегося после распития спиртного мать легла на диване вместе с младенцем. Женщина уснула, а по пробуждении заметила, что ребенок не подает признаков жизни. Экспертиза установила, что во сне нетрезвая мать придавила отпрыска, и тот впоследствии скончался.
В итоге дело после сбора требуемых для обвинения материалов направили в Октябрьский районный суд, который накануне официально вынес подсудимой приговор. При этом сама жительница Орска свою вину в ходе слушаний отрицать не стала. Согласно решению высших инстанций, признанная виновной мать понесет ответственность за убийство по неосторожности и следующие 10 месяцев проведет в тюрьме. Отмечается, что в законную силу приговор пока не вступил.
В ходе следствия удалось выяснить, что в день случившегося после распития спиртного мать легла на диване вместе с младенцем. Женщина уснула, а по пробуждении заметила, что ребенок не подает признаков жизни. Экспертиза установила, что во сне нетрезвая мать придавила отпрыска, и тот впоследствии скончался.
В итоге дело после сбора требуемых для обвинения материалов направили в Октябрьский районный суд, который накануне официально вынес подсудимой приговор. При этом сама жительница Орска свою вину в ходе слушаний отрицать не стала. Согласно решению высших инстанций, признанная виновной мать понесет ответственность за убийство по неосторожности и следующие 10 месяцев проведет в тюрьме. Отмечается, что в законную силу приговор пока не вступил.
Автор: Марина Вебер