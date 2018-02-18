В центре Москвы на голову женщины упала глыба льда
В центре Москвы прямо на голову женщины рухнула внушительная глыба льда. Такими сведениями делится с общественностью канал РЕН ТВ, ссылаясь при этом на заявления очевидцев.
О происшествии общественности стало известно днем воскресенья, 18 февраля. Предварительно, на Старой Басманной улице в центре Москвы на голову гражданке упала глыба льда. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах это произошло. О характере полученных жительницей столицы травм данных тоже нет, но источники утверждают, что потерпевшей оказывается необходимая помощь.
Отсутствуют сведения о том, проинформированы ли органы правопорядка Москвы об указанном происшествии.
О происшествии общественности стало известно днем воскресенья, 18 февраля. Предварительно, на Старой Басманной улице в центре Москвы на голову гражданке упала глыба льда. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах это произошло. О характере полученных жительницей столицы травм данных тоже нет, но источники утверждают, что потерпевшей оказывается необходимая помощь.
Отсутствуют сведения о том, проинформированы ли органы правопорядка Москвы об указанном происшествии.
Автор: Марина Вебер