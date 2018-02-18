Актер Леонардо Ди Каприо отметил деревню в Якутии, как самое холодное место на планете
Знаменитый американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо на страничке личного благотворительного фонда в соцсети Instagram опубликовал запись о том, что волнуется о жителях села Оймякон в Якутии, переживающих сильные заморозки. Знаменитость отмечает, что термометры не выдерживают зашкаливающих показателей в сибирской глубинке Оймякон.
Деревня, расположенная в Республике Саха, считается самым холодным местом на планете. Коренные жители утверждают, что такого значения, бьющего все рекорды, не было вот уже 15 лет. Актер считает данную ситуацию жизненной угрозой потенциальным переменам грунта, растительности и животных, характерных для этой местности.
Леонардо Ди Каприо выложил фрагменты из киноленты Доминика Бари, Фелипе Паиве и Петра Винокурова, в которых речь идет о данной деревне.
Деревня, расположенная в Республике Саха, считается самым холодным местом на планете. Коренные жители утверждают, что такого значения, бьющего все рекорды, не было вот уже 15 лет. Актер считает данную ситуацию жизненной угрозой потенциальным переменам грунта, растительности и животных, характерных для этой местности.
Леонардо Ди Каприо выложил фрагменты из киноленты Доминика Бари, Фелипе Паиве и Петра Винокурова, в которых речь идет о данной деревне.
Автор: Богданова Ярослава