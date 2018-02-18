Украина обошла Россию на ОИ-2018 в медальном зачете
Украина обошла Россию на ОИ-2018 в Пхенчхане в медальном зачете. Возможность подарил украинской сборной фристайлист Александр Абраменко.
Первая медаль, завоеванная на Олимпийских зимних играх Украиной, оказалась золотой. Это позволило украинской команде подвинуть сборную РФ. В итоге Россия опустилась в медальном зачете на 20 место, а Украина и Польша разделили 17 и 18 места. Первенство захвачено Норвегией. В активе сборной страны 2 золотые медали. Германия теперь занимает второе место.
По результатам девяти дней Олимпиады в активе атлетов из России серебро, которое взяла российская команда лыжников, а также бронза, полученная в борьбе лыжников по акробатике. На счету РФ 3 серебра и 8 бронзовых медалей.
Между тем россиянку Анастасию Седову буквально затравили на Олимпийских играх.
Первая медаль, завоеванная на Олимпийских зимних играх Украиной, оказалась золотой. Это позволило украинской команде подвинуть сборную РФ. В итоге Россия опустилась в медальном зачете на 20 место, а Украина и Польша разделили 17 и 18 места. Первенство захвачено Норвегией. В активе сборной страны 2 золотые медали. Германия теперь занимает второе место.
По результатам девяти дней Олимпиады в активе атлетов из России серебро, которое взяла российская команда лыжников, а также бронза, полученная в борьбе лыжников по акробатике. На счету РФ 3 серебра и 8 бронзовых медалей.
Между тем россиянку Анастасию Седову буквально затравили на Олимпийских играх.
Автор: Нина Лукашева