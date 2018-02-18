В Воронеже БТР и гаубицы оказались зажаты в пробке
В Воронеже участники дорожного движения оказались серьезно удивлены, когда заметили, что заложниками пробки на проезжей части стали БТР и гаубицы. О ситуации рассказали очевидцы посредством соцсетей.
Инцидент имел место в Воронеже сегодня, 18 февраля, когда в центре населенного пункта образовался затор. Проехать через скопление машин не смогли даже БТР и гаубицы, которым вместе с остальными пришлось ждать, пока пробка рассосется. Военная техника “застряла” недалеко от остановки Кольцовская, направляясь при этом в сторону улицы Свободы.
Жители города начали активно делать снимки БТР и гаубиц, а затем соответствующие кадры появились в Интернете. В комментариях публика начала пытаться выяснить, что такой транспорт забыл на дорогах в центре города. Часть граждан выдвинула предположение, что такая активность спровоцирована подготовкой к предстоящему Дню защитника Отечества. Впрочем, было выдвинуто и множество других версий, среди которых учения и попытка властей Воронежа разогнать пробки на дорогах.
Инцидент имел место в Воронеже сегодня, 18 февраля, когда в центре населенного пункта образовался затор. Проехать через скопление машин не смогли даже БТР и гаубицы, которым вместе с остальными пришлось ждать, пока пробка рассосется. Военная техника “застряла” недалеко от остановки Кольцовская, направляясь при этом в сторону улицы Свободы.
Жители города начали активно делать снимки БТР и гаубиц, а затем соответствующие кадры появились в Интернете. В комментариях публика начала пытаться выяснить, что такой транспорт забыл на дорогах в центре города. Часть граждан выдвинула предположение, что такая активность спровоцирована подготовкой к предстоящему Дню защитника Отечества. Впрочем, было выдвинуто и множество других версий, среди которых учения и попытка властей Воронежа разогнать пробки на дорогах.
Автор: Марина Вебер