До конца 2018 года в Москве сдадут 21 станцию метро
До конца 2018 года в Москве намерены сдать 21 станцию метро. По информации от портала «Инфореактор» с отсылкой на столичную мэрию, также возможна прокладка новой подземной дороги от «Столбова» до «Саларьева».
В следующем году мэрия намерена выделить финансирование на строительство тоннелей от станции «Нижегородская улица» до «Косино». В настоящее время на участке рядом с «Каховской» проходят работы по заделу нового пункта и проверка возможности создания ветки в районе Бирюлево.
В 2020 году метрополитен намерен завершить строительство между «Нижней Масловкой» и «Кожуховской линией». По информации от столичной мэрии, ежегодно на развитие данной отрасли планируется выделять до 170 миллиардов рублей.
В следующем году мэрия намерена выделить финансирование на строительство тоннелей от станции «Нижегородская улица» до «Косино». В настоящее время на участке рядом с «Каховской» проходят работы по заделу нового пункта и проверка возможности создания ветки в районе Бирюлево.
В 2020 году метрополитен намерен завершить строительство между «Нижней Масловкой» и «Кожуховской линией». По информации от столичной мэрии, ежегодно на развитие данной отрасли планируется выделять до 170 миллиардов рублей.
Автор: Махов Артем