В Ростове двое подростков ограбили три машины
В Ростове двое подростков 14 и 17 лет разбили стекла и ограбили три машины. Правонарушителей задержали сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент с кражей имущества из машин произошел в ночь на 18 февраля в Северном жилмассиве города. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Около трех часов ночи подростки ограбили автомобиль ВАЗ-2108 у дома №11 на Королева. Они разбили в машине стекло и похитили магнитофон. В этот момент мимо проезжал полицейский патруль.
Подростков доставили в дежурную часть, где выяснилось, что молодые люди причастны к ограблению еще двух машин, припаркованных в том же районе. На данный момент владельцы этих автомобилей в правоохранительные органы не обращались.
Ранее ростовские подростки обстреляли из спортивного ружья десятки авто.
Инцидент с кражей имущества из машин произошел в ночь на 18 февраля в Северном жилмассиве города. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Около трех часов ночи подростки ограбили автомобиль ВАЗ-2108 у дома №11 на Королева. Они разбили в машине стекло и похитили магнитофон. В этот момент мимо проезжал полицейский патруль.
Подростков доставили в дежурную часть, где выяснилось, что молодые люди причастны к ограблению еще двух машин, припаркованных в том же районе. На данный момент владельцы этих автомобилей в правоохранительные органы не обращались.
Ранее ростовские подростки обстреляли из спортивного ружья десятки авто.
Автор: Нина Лукашева