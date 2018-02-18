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Глава Гидрометцентра спрогнозировал приход весны в Московский регион
Глава Гидрометцентра сказал, что жители Московского региона почувствуют приход весенней погоды не ранее 20 чисел марта. Он затруднился дать прогноз о том, какая будет погода в весенние месяцы.

Глава Гидрометцентра спрогнозировал приход весны в Московский регион


Специалист говорит, что март считается началом весны только по календарю, фактически это еще один зимний месяц. Ученые Гидрометцентра смогут рассчитать прогноз погоды до сентября только 20 марта, а в данный момент идет анализ и сбор дополнительных данных.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 17:22
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