В Туле в ТЦ «Апельсин» нашли труп мужчины
В Туле в обувном отделе ТЦ «Апельсин» посетители обнаружили труп мужчины. Тело находилось между стеллажами с обувью.
Инцидент произошел 17 февраля. Покупатели заметили в салоне с зимней обувью труп мужчины, которому не вид около 50 лет. По словам посетителей, они на протяжении получаса ходили по магазину и только после этого увидели тело. Продавцы подтвердили, что в зале умер мужчина. В последующие 30 минут ни скорая помощь, ни полицейские у магазина так и не появились.
По неподтвержденным официально данным, мужчина пришел в магазин с супругой. Следов насилия на теле выявлено не было. Остальная информация уточняется.
Ранее в Туле нашли труп женщины.
Инцидент произошел 17 февраля. Покупатели заметили в салоне с зимней обувью труп мужчины, которому не вид около 50 лет. По словам посетителей, они на протяжении получаса ходили по магазину и только после этого увидели тело. Продавцы подтвердили, что в зале умер мужчина. В последующие 30 минут ни скорая помощь, ни полицейские у магазина так и не появились.
По неподтвержденным официально данным, мужчина пришел в магазин с супругой. Следов насилия на теле выявлено не было. Остальная информация уточняется.
Ранее в Туле нашли труп женщины.
Автор: Нина Лукашева