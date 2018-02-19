Актриса Жанна Эппле похвасталась поклонникам фото новорожденного внука
Недавно известная российская актриса Жанна Эппле на своей страничке в Instagram поделилась новостью о появлении на свет внука Северина. 53-летнюю новоиспеченную бабушку порадовал старший сын Потап с женой Ангелиной.
Актриса рада появлению в семье Эппле внука, о чем и пишет в комментарии к снимку, желая Северу, как она его гордо называет, постигать этот мир с напором и крепостью, а они вместе с родителями сделают все возможное, чтобы избегать трудностей.
26-летний Потап женился на Ангелине относительно недавно, но Жанна Эппле уже считает ее своей «дочерью». Актриса поздравляла невестку с днем рождения, который отпраздновали некоторое время назад, желая ей беречь себя, быть здоровой и счастливой, чтобы по жизни ей сопутствовали удача и благословение.
Примечательно, что у актрисы есть двое сыновей от гражданского брака с оператором Ильей Фрэзом, Потап 26 лет и Ефим 17 лет.
Актриса рада появлению в семье Эппле внука, о чем и пишет в комментарии к снимку, желая Северу, как она его гордо называет, постигать этот мир с напором и крепостью, а они вместе с родителями сделают все возможное, чтобы избегать трудностей.
26-летний Потап женился на Ангелине относительно недавно, но Жанна Эппле уже считает ее своей «дочерью». Актриса поздравляла невестку с днем рождения, который отпраздновали некоторое время назад, желая ей беречь себя, быть здоровой и счастливой, чтобы по жизни ей сопутствовали удача и благословение.
Примечательно, что у актрисы есть двое сыновей от гражданского брака с оператором Ильей Фрэзом, Потап 26 лет и Ефим 17 лет.
Автор: Богданова Ярослава