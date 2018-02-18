В Башкирии лихач на иномарке сбил на полном ходу 11-летнего ребенка
Наезд на 11-летнего ребенка совершил лихач за рулем иномарки Volkswagen Polo. Трагедия произошла 17 февраля поблизости железнодорожного переезда в Чишмах. Мальчика от удара подкинуло в воздух, после чего он со всей силы упал на дорогу.
Ребенка доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы спасти подростку жизнь. Информацию о наезде подтвердили в Госавтоинспекции. Водитель был задержан на месте дорожного происшествия. На данный момент установлено, что автомобилист сбил подростка в 300 метрах от путепровода, прямо напротив АЗС. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Странным является тот факт, что авария произошла в месте, где машины едут на малой скорости.
Известно, что пострадавший мальчик учится в 3-м классе и воспитывается в многодетной семье. После ДТП ребенок впал в кому, он находится в реанимационной палате. Родителей к подростку не пускают. Медики говорят о тяжелом состоянии и большом количестве переломов. Врачи планируют перевезти ребенка в Уфу. Остальная информация уточняется.
Ранее 17-летний юноша попал под колеса Kia.
Ребенка доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы спасти подростку жизнь. Информацию о наезде подтвердили в Госавтоинспекции. Водитель был задержан на месте дорожного происшествия. На данный момент установлено, что автомобилист сбил подростка в 300 метрах от путепровода, прямо напротив АЗС. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Странным является тот факт, что авария произошла в месте, где машины едут на малой скорости.
Известно, что пострадавший мальчик учится в 3-м классе и воспитывается в многодетной семье. После ДТП ребенок впал в кому, он находится в реанимационной палате. Родителей к подростку не пускают. Медики говорят о тяжелом состоянии и большом количестве переломов. Врачи планируют перевезти ребенка в Уфу. Остальная информация уточняется.
Ранее 17-летний юноша попал под колеса Kia.
Автор: Нина Лукашева