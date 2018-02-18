Более 20 домов в Уфе остались без газа из-за повреждения газопровода
Под Уфой более 20 домов остались без газа из-за повреждения газопровода. Местные издания сообщили, что виновниками инцидента могли стать рабочие одной из обслуживающих компаний, которые проводили ремонт водопровода.
Инцидент произошел на дороге «Уфа – Шакша» сегодня в утреннее время. Рядом с торговым центром «Юлдаш» проходили ремонтные работы по замене водопровода. Один из сотрудников обслуживающей организации при демонтаже старых соединений зацепил газовую трубу, что привело к ее порыву.
На место прибыли работники «Газпром газораспределение Уфа», которые отключили газоснабжение до устранения порыва. По предварительной информации, ремонт трассы может затянуться из-за находящегося рядом водопровода.
Инцидент произошел на дороге «Уфа – Шакша» сегодня в утреннее время. Рядом с торговым центром «Юлдаш» проходили ремонтные работы по замене водопровода. Один из сотрудников обслуживающей организации при демонтаже старых соединений зацепил газовую трубу, что привело к ее порыву.
На место прибыли работники «Газпром газораспределение Уфа», которые отключили газоснабжение до устранения порыва. По предварительной информации, ремонт трассы может затянуться из-за находящегося рядом водопровода.
Автор: Махов Артем