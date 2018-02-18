В Башкирии без вести пропал 29-летний мужчина
В Башкирии 16 февраля без вести пропал 29-летний мужчина. В последний раз его видели в Белебее, когда он садился в автомобиль к неизвестному человеку.
Информация об исчезновении молодого человека появилась от его девушки. С ее слов, он помогал другу в гараже. Около восьми часов вечера работа была окончена, и приятель предложил мужчине подвезти его домой, однако тот отказался, сказав, что спешит по делам. Затем подъехала незнакомая машина. Мужчина уехал, после чего перестал выходить на связь.
Близкие говорят, что мужчина был ответственным и всегда предупреждал об отъезде. Он живет со слабовидящей матерью, и не мог ее оставить просто так, поскольку женщина нуждается в помощи. Мужчину объявили в розыск.
В день исчезновения на пропавшем была черно-серая куртка, черная шапка и черные брюки. Мужчина высокий, его рост около 193 см, и рослый. У него плотное телосложение и голубые глаза. Обратиться с информацией о башкирце можно в ближайшую дежурную часть или любое отделение полиции.
Информация об исчезновении молодого человека появилась от его девушки. С ее слов, он помогал другу в гараже. Около восьми часов вечера работа была окончена, и приятель предложил мужчине подвезти его домой, однако тот отказался, сказав, что спешит по делам. Затем подъехала незнакомая машина. Мужчина уехал, после чего перестал выходить на связь.
Близкие говорят, что мужчина был ответственным и всегда предупреждал об отъезде. Он живет со слабовидящей матерью, и не мог ее оставить просто так, поскольку женщина нуждается в помощи. Мужчину объявили в розыск.
В день исчезновения на пропавшем была черно-серая куртка, черная шапка и черные брюки. Мужчина высокий, его рост около 193 см, и рослый. У него плотное телосложение и голубые глаза. Обратиться с информацией о башкирце можно в ближайшую дежурную часть или любое отделение полиции.
Автор: Нина Лукашева