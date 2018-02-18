Уфологи сообщили о промчавшейся мимо Солнца огромной треугольной аномалии





«Может ли это быть странной формы космический луч? Если да, то откуда он появился? В любом случае, считаю это уникальным наблюдением», – отметил уфолог.

Видеозапись датируется 15 февраля текущего года. Блогер под ником MrMBB333, поделившийся роликом с интернет-аудиторией на своём канале в YouTube, предложил пользователям самим решить для сбея, что за треугольную аномалию, промчавшуюся мимо светила, зафиксировал аппарат.