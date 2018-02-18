Уфологи сообщили о промчавшейся мимо Солнца огромной треугольной аномалии
В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён непонятный объект треугольной формы, проносящийся мимо Солнца. Уфологи предположили, что космический корабль NASO SOHO Lasco C3 запечатлел на кадрах НЛО.
Видеозапись датируется 15 февраля текущего года. Блогер под ником MrMBB333, поделившийся роликом с интернет-аудиторией на своём канале в YouTube, предложил пользователям самим решить для сбея, что за треугольную аномалию, промчавшуюся мимо светила, зафиксировал аппарат.
Видеозапись датируется 15 февраля текущего года. Блогер под ником MrMBB333, поделившийся роликом с интернет-аудиторией на своём канале в YouTube, предложил пользователям самим решить для сбея, что за треугольную аномалию, промчавшуюся мимо светила, зафиксировал аппарат.
«Может ли это быть странной формы космический луч? Если да, то откуда он появился? В любом случае, считаю это уникальным наблюдением», – отметил уфолог.
Автор: Воробьева Алина