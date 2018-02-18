В конкурсе «Русская Краса-2018» победила 25-летняя представительница Уфы
В прошедшем мероприятии «Русская Краса-2018», где боролись за первое место красавицы со всей страны, победительницей стала 25-летняя представительница Уфы. Девушка, по ее признанию, участвует в подобных конкурсах впервые.
Зрители отдали первое место жительнице Самары Екатерине Курдюковой, на третьем месте жюри выбрало девушку из Краснодара Аллу Грибову, второе место на подиуме досталось даме из Грозного Залине Барахоевой, а первое место у Альбины Валиуллиной. Девушка призналась, что работает моделью с 17 лет. Ее приглашали на множество конкурсов красоты, но мест на подиуме она никогда не занимала.
Во время участия она не испытывала волнительных чувств, но новость о первом месте стала для нее шоком. Находясь в прекрасном настроении, она посоветовала другим представительницам прекрасного пола не терять надежду и быть уверенными в победе.
Зрители отдали первое место жительнице Самары Екатерине Курдюковой, на третьем месте жюри выбрало девушку из Краснодара Аллу Грибову, второе место на подиуме досталось даме из Грозного Залине Барахоевой, а первое место у Альбины Валиуллиной. Девушка призналась, что работает моделью с 17 лет. Ее приглашали на множество конкурсов красоты, но мест на подиуме она никогда не занимала.
Во время участия она не испытывала волнительных чувств, но новость о первом месте стала для нее шоком. Находясь в прекрасном настроении, она посоветовала другим представительницам прекрасного пола не терять надежду и быть уверенными в победе.
Автор: Северов Андрей