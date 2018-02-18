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В Бердске на Масленицу полураздетый мужчина за 15 секунд забрался на столб
В Бердске на праздновании Масленицы полуголый мужчина за 15 секунд забрался на ледяной столб. Свои силы также попробовали 14 местных смельчаков и 1 девушка.



Молодой человек не впервые покоряет подобную 25-метровую высоту. Ранее считалось забраться на масленичный столб - обрести мужскую силу. Первый конкурсант буквально взмыл на самый верх деревянного столба, остальные участники гуляний решили, что смогут повторить рекорд, однако некоторым из них не удалось проползти даже метра. Столб оказался слишком скользким.

Второй результат показал мужчина, который покорил высоту за 25 секунд. Третье место получил парень, которому для этого потребовалось 26 секунд. По словам лидера, он ни грамма не сомневался в собственной победе, поскольку раньше занимался вольной борьбой, а сейчас регулярно тренируется на турнике.

В числе участников оказалась и девушка, однако она, как ни старалась, забраться на столб не смогла. Ей не помогла даже помощь других мужчин.

Победитель соревнований получил в подарок мультиварку. Мужчине, занявшему 2 место, подарили сертификат на посещение кафе на сумму 30 000 рублей. Третье место оценили блинницей.

Автор: Нина Лукашева
Вчера, 18:29
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