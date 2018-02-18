В Новокузнецке на Ильинке из-за массового ДТП образовалась пробка
В Новокузнецке в районе Ильинки 18 февраля произошло массовое ДТП, участниками которого оказались сразу три транспортных средства. На шоссе образовался затор.
Массовая авария произошла утром. По информации очевидцев, участниками дорожного происшествия стали две легковые иномарки и микроавтобус. По предварительным данным, водитель одной из машин потерял управление, задел отбойник и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в остальные автомобили. Подробности о ДТП уточняются. О пострадавших не сообщается.
Ранее в Новокузнецке в аварии с двумя легковыми авто пострадали 3 человека.
Массовая авария произошла утром. По информации очевидцев, участниками дорожного происшествия стали две легковые иномарки и микроавтобус. По предварительным данным, водитель одной из машин потерял управление, задел отбойник и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в остальные автомобили. Подробности о ДТП уточняются. О пострадавших не сообщается.
Ранее в Новокузнецке в аварии с двумя легковыми авто пострадали 3 человека.
Автор: Нина Лукашева