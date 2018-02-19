Специалисты определили лучшие травы-пряности для здоровья ЖКТ
Исследователи определили 9 трав-пряностей способных снимать спазмы в желудочно-кишечном тракте, уменьшать появление газов, а также, улучшать процесс переваривания пищи. В их число входят розмарин, мелисса, перечная мята, базилик, петрушка, майоран и другие вполне доступные травы.
Например, розмарин уменьшает спазмы и может бороться с гастритом и язвой желудка. Чтобы улучшить процесс переваривания пищи, необходимо присыпать пряностью готовящуюся еду, либо заварить в качестве чая.
Мелисса и базилик снимают спазмы желудка и не допускают попадание в желудочно-кишечный тракт бактерии хеликобактер. Мелиссу принимают чайным настоем.
В майоране находится масса витаминов и минерального материала, поэтому его советуют употреблять в пищу при вздутии, но его нельзя принимать женщинам во время беременности и страдающим непроходимостью в кишечнике. Шалфей оказывает успокаивающий эффект при расстройствах ЖКТ, имеет укрепляющие качества и борется с воспалительными процессами.
Тимьян, или чабрец, обладает антисептическим воздействием и совмещается с разными блюдами. Орегано хорошо борется с микробами и вирусами, действенен при борьбе с паразитами кишечника.
Например, розмарин уменьшает спазмы и может бороться с гастритом и язвой желудка. Чтобы улучшить процесс переваривания пищи, необходимо присыпать пряностью готовящуюся еду, либо заварить в качестве чая.
Мелисса и базилик снимают спазмы желудка и не допускают попадание в желудочно-кишечный тракт бактерии хеликобактер. Мелиссу принимают чайным настоем.
В майоране находится масса витаминов и минерального материала, поэтому его советуют употреблять в пищу при вздутии, но его нельзя принимать женщинам во время беременности и страдающим непроходимостью в кишечнике. Шалфей оказывает успокаивающий эффект при расстройствах ЖКТ, имеет укрепляющие качества и борется с воспалительными процессами.
Тимьян, или чабрец, обладает антисептическим воздействием и совмещается с разными блюдами. Орегано хорошо борется с микробами и вирусами, действенен при борьбе с паразитами кишечника.
Автор: Богданова Ярослава