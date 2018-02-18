Пропавшего в Новокузнецке 26-летнего мужчину нашли мертвым
Пропавшего 7 февраля в Новокузнецке 26-летнего мужчину нашли мертвым. В поисках молодого человека участвовали волонтеры и полицейские.
В первых числах февраля мужчина ушел из дома и пропал. Сообщения об исчезновении молодого человека появились в ряде региональных СМИ. Позже стало известно, что к поисковой операции подключились активисты из регионального отряда «Лиза Алерт». Через несколько дней в официальном микроблоге группы в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что мужчина был обнаружен мертвым, его тело нашли 17 февраля. Обстоятельства смерти горожанина не разглашаются.
Правоохранители проводят доследственную проверку. Обстоятельства пропажи и причины, приведшие к смерти молодого человека, выясняются.
Ранее Актуальные новости сообщали о пропавшем мужчине.
В первых числах февраля мужчина ушел из дома и пропал. Сообщения об исчезновении молодого человека появились в ряде региональных СМИ. Позже стало известно, что к поисковой операции подключились активисты из регионального отряда «Лиза Алерт». Через несколько дней в официальном микроблоге группы в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что мужчина был обнаружен мертвым, его тело нашли 17 февраля. Обстоятельства смерти горожанина не разглашаются.
Правоохранители проводят доследственную проверку. Обстоятельства пропажи и причины, приведшие к смерти молодого человека, выясняются.
Ранее Актуальные новости сообщали о пропавшем мужчине.
Автор: Нина Лукашева