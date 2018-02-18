На улицах Воронежа замечен шикарный BMW 30-х годов
Жителей Воронежа впечатлил шикарный ретро-кар BMW, выпущенный в 30-е годы прошлого века. Иномарка красного цвета разъезжала по улицам города, выделяясь в общем потоке транспорта.
Жительница Воронежа во время поездки по городу случайно заметила в общем потоке необычный BMW 326. Модель выпускалась в 1930-х, поэтому многих удивило, что ретро-кар до сих пор передвигается самостоятельно. Более того, авто выглядело достаточно солидно, так, словно за ним хорошо ухаживают. Очевидцы сделали снимки раритета и поделились ими в соцсетях, вызвав достаточно бурные дискуссии. Обычно такое авто оснащали мотором V6 на 2.0 литра и парой карбюраторов. Мощность для того периода являлась солидной — 50 лошадиных сил, что позволяло BMW 326 разгоняться до 115 км/час.
“Поймать” вышеупомянутый ретро-кар в объектив удалось в районе улицы Остужева, ведь красное авто словно вышло из прошлого века, ярко выделяясь на фоне современного транспорта и привлекая внимание многих участников дорожного движения.
Жительница Воронежа во время поездки по городу случайно заметила в общем потоке необычный BMW 326. Модель выпускалась в 1930-х, поэтому многих удивило, что ретро-кар до сих пор передвигается самостоятельно. Более того, авто выглядело достаточно солидно, так, словно за ним хорошо ухаживают. Очевидцы сделали снимки раритета и поделились ими в соцсетях, вызвав достаточно бурные дискуссии. Обычно такое авто оснащали мотором V6 на 2.0 литра и парой карбюраторов. Мощность для того периода являлась солидной — 50 лошадиных сил, что позволяло BMW 326 разгоняться до 115 км/час.
“Поймать” вышеупомянутый ретро-кар в объектив удалось в районе улицы Остужева, ведь красное авто словно вышло из прошлого века, ярко выделяясь на фоне современного транспорта и привлекая внимание многих участников дорожного движения.
Автор: Марина Вебер