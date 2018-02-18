В Туапсе в одном из заведений на набережной зарезали молодого мужчину
В Туапсе в одном из заведений на набережной города, от ножевых ранений погиб молодой мужчина. Идет розыск скрывающегося подозреваемого.
У ночного заведения под названием «Маринад» в два часа ночи камера засняла, как из него вышли несколько мужчин и ругаются, толкаясь. В следующую минуту к ним подошли еще несколько человек и начали бить 27-летнего пострадавшего. Он пытался убежать на парковку, потом продолжил бег на другую сторону улицы, но его повалили на землю и жесткого избивали и в итоге зарезали.
Парень не выжил до приезда медицинской помощи. Объявлен в розыск 28-летний подозреваемый, который может сбежать в Республику Абхазия. Это кафе не раз попадало в новости в связи с различными потасовками.
У ночного заведения под названием «Маринад» в два часа ночи камера засняла, как из него вышли несколько мужчин и ругаются, толкаясь. В следующую минуту к ним подошли еще несколько человек и начали бить 27-летнего пострадавшего. Он пытался убежать на парковку, потом продолжил бег на другую сторону улицы, но его повалили на землю и жесткого избивали и в итоге зарезали.
Парень не выжил до приезда медицинской помощи. Объявлен в розыск 28-летний подозреваемый, который может сбежать в Республику Абхазия. Это кафе не раз попадало в новости в связи с различными потасовками.
Автор: Северов Андрей