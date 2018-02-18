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Группа «На-На» извинилась перед жителями Красноярского края за видеоролик с голыми ягодицами
Участники группы «На-На» извинились перед жителями города Канск Красноярского края за снятое ими видео, на кадрах которого исполнители оголили ягодицы и высмеяли названия населённых пунктов региона. По словам музыкантов, их шутка была адресована сибирским морозам.

Группа «На-На» извинилась перед жителями Красноярского края за видеоролик с голыми ягодицами


Ролик, воспринятый большинством высказавших своё мнение интернет-пользователей крайне негативно, участники группы «На-На» сами разместили в Сети. На кадрах они, спустив штаны и оголив ягодицы, подбегают к указателю с названиями различных населённых пунктов Красноярского края и замечают табличку со стёртыми буквами. То, что осталось от названия города, изрядно повеселило исполнителей, и они, не стесняясь, стали придумывать различные шутки касательно прочитанной надписи.

Позднее солист музыкального коллектива «На-На» Владимир Политов в интервью по радио объяснил, что у них не имелось умысла во время съёмок видео обидеть местных жителей. Относительно голых ягодиц певец пояснил, что это было сделано «на спор», ведь не каждому под силу раздеться на сибирском морозе. Что касается насмешек над надписью на указателе, Политов принёс публичные извинения горожанам, проживающим в Лесосибирске – именно это название было испорчено неизвестными хулиганами, которые оставили в нём лишь с 3 по 6 буквы. Солист также обратился к местным властям с вопросом, почему они допустили такое длительное нахождение неправильного написания названия города, не исправив его, пока участники группы «На-На» первыми не обратили на него внимание.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что Дмитрий Нагиев во время гастролей повредил ногу.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 20:09
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