Кроссовер Nissan X-Trail подорожал с начала февраля на 15-20 тысяч рублей
Кроссовер Nissan X-Trail подорожал с начала февраля на 15-20 тысяч рублей. Теперь за комплектацию с бензиновым агрегатом, объемом на 2,0 литра с мощностью 144 лошадиных сил и механической КПП, просят 1 484 000 рублей. Речь идет о версии ХЕ.
Аналитику цен провели эксперты агентства Автостат. Специалисты изучили ценники в автомобильных салонах России и отметили, что подорожанию подверглись только модели 2018 года. Максимальнее остальных выросла стоимость начальных и средних версий. На них ценники поднялись на 20 000 рублей. Модели премиум класса набрали в цене 15 000 рублей.
Минимальный ценник Nissan X-Trail составляет 1 484 000 рублей. Максимальный ценник достигает 2 077 000 рублей. За более высокую стоимость автомобилисты получат машину с двигателем на 2,5 литра с генерацией 171 лошадиных сил и вариатором в комплектации LE Top.
Изменения коснулись и других моделей.
Аналитику цен провели эксперты агентства Автостат. Специалисты изучили ценники в автомобильных салонах России и отметили, что подорожанию подверглись только модели 2018 года. Максимальнее остальных выросла стоимость начальных и средних версий. На них ценники поднялись на 20 000 рублей. Модели премиум класса набрали в цене 15 000 рублей.
Минимальный ценник Nissan X-Trail составляет 1 484 000 рублей. Максимальный ценник достигает 2 077 000 рублей. За более высокую стоимость автомобилисты получат машину с двигателем на 2,5 литра с генерацией 171 лошадиных сил и вариатором в комплектации LE Top.
Изменения коснулись и других моделей.
Автор: Нина Лукашева